Lega: grazie Raggi per condanna fatti Parco Schuster

Roma – “Ringraziamo il Sindaco Raggi per la grande presa di distanza da fatti accaduti nel parco contro Matteo Salvini. Unico grande assente purtroppo rimane il PD insieme alle altre forze della sinistra. Il doppiopesismo accompagna da sempre la sinistra in città. Come risulta evidente la vicinanza in altri eventi tra le forze del centro sinistra e gli organizzatori dell’evento incriminato. La solita vergogna che va avanti da anni insieme ai centri sociali che infestano la zona del Municipio VIII.”

Lo dichiarano in una nota Francesco Zicchieri, coordinatore Regionale, Claudio Durigon, vice coordinatore regionale, Flavia Cerquoni, coordinatore romano, Maurizio Politi, capogruppo in assemblea capitolina, Daniele Maggi, coordinatore del Municipio Roma 8, e Franco Federici e Raffaella Rosati, consiglieri municipali.