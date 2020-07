Lega: in crisi e senza risposta dal Governo Conte

Roma – “A fronte del drammatico crollo delle entrate dei Comuni, il Governo Conte non sta dando alcuna risposta concreta. In queste condizioni di crisi finanziaria, rileviamo il grido di allarme dei Sindaci che si troveranno presto a dover tagliare prestazioni di primaria importanza per i cittadini perche’ stipendi, opere e servizi pubblici non si possono pagare con spot e promesse del Premier”. È quanto ha dichiarato l’on. Claudio Durigon, coordinatore romano e deputato della Lega, durante l’incontro di oggi al Comune di Ladispoli.

Nell’occasione, il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando (Lega) ha aggiunto: “Ci troviamo in una situazione drammatica con una carenza di fondi che mette a repentaglio il funzionamento di moltissimi Comuni. E rimanendo in tema di problemi strutturali va sottolineato che Ladispoli, cosi’ come Cerveteri e Fiumicino, soffre la cronica carenza di un adeguato presidio ospedaliero con tutto cio’ che ne consegue sul fronte della salute e della qualita’ della vita dei cittadini. Su questo non riceviamo alcuna risposta dalla Regione Lazio che e’ del tutto insensibile”.

Nell’occasione, e’ intervenuto anche il Consigliere regionale della Lega Daniele Giannini: “La tanto decantata rete territoriale di cui straparla il Governatore Zingaretti e’ del tutto inadeguata. Siamo di fronte a una pura trovata propagandistica che viene tirata fuori per blandire territori evidentemente privi dei livelli essenziali di assistenza sanitaria previsti dalle norme. Zingaretti, con la sua latitanza su questo fronte, dimostra tutta la sua inaffidabilita’ sul tema piu’ importante, quello della tutela e cura della salute dei cittadini”.