Lega inaugura incontri dipartimenti per la città

Roma – La Lega Lazio inaugura gli incontri dei vari dipartimenti per la citta’ di Roma. Un nuovo modo di fare politica partendo dalle varie problematiche e dalle esigenze della citta’ che ha bisogno di uno studio analitico e di risposte mirate di profili esperti. Oggi pomeriggio e’ stata la volta di “Roma riparte semplice”. Nel corso della diretta FB nella pagina della Lega Lazio sono intervenuti il professor Americo Cicchetti che ha affrontato le varie ipotesi di semplificazione della burocrazia amministrativa sanitaria, con particolare attenzione all’implementazione della digitalizzazione per favorire un accesso piu’ rapido e diretto dei romani alle cure sanitarie. Presente alla call anche il professor Giacinto Della Cananea che ha sottolineato l’importanza di una semplificazione del codice degli appalti, del testo unico ambientale e di tutti gli uffici pubblici. Il notaio Alfredo Becchetti ha infine posto l’accento sul problema relativo alle semplificazioni delle procedure burocratiche per favorire la velocita’ del rapporto fra cittadino imprese e PA.