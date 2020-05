Lega: indagine su mascherine, acclarato buco milionario

Roma – “Oggi il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha annunciato in Aula, come se nulla fosse, che le fideiussioni della Seguros sono false. Si profila dunque un buco milionario per la Regione Lazio che ha dato anticipi a vuoto, oltre 14 milioni di euro, su ordini di mascherine mai arrivate. A fronte di uno scandalo cosi’ grave, perche’ Zingaretti si rifiuta di costituire una commissione d’inchiesta regionale per fare chiarezza? Cosa c’e’ dietro questa resistenza? Perche’ in Lombardia si e’ proceduto subito in tal senso e nel Lazio no?”. Cosi’ il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, al termine del question time.