Lega: inserire in fasce rischio altre categorie professionali sanità

Roma – “Come noto, in data 10 aprile e’ stato firmato un accordo, tra la Regione Lazio unita’ di Crisi COVID-19, con le Organizzazione Sindacali regionali Confederali, le Organizzazioni Sindacali regionali Funzione pubblica e sanita’, le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza, finalizzato ad individuare agli strumenti utilizzabili per remunerare le particolari ed eccezionali condizioni in cui sono chiamati ad operare i lavoratori impegnati nell’emergenza Covid, al fine di compensare le condizioni di particolare disagio e l’intensita’ dell’impegno professionale profuso. Di fatto, con l’accordo de quo, la Regione Lazio riconosce un emolumento per l’eccezionale, straordinaria e non prevedibile attivita’ svolta dai dipendenti del Ssr nel periodo dell’emergenza.”

“Nello specifico, tale riconoscimento economico aggiuntivo e’ previsto per i lavoratori dipendenti, appartenenti all’area del comparto e all’area della dirigenza, titolari di contratto di lavoro di natura subordinata delle Aziende e degli Enti del Ssr, nonche’ ai medici in formazione specialistica, ai titolari di incarico libero professionale, anche nelle forme della collaborazione coordinata, nell’ambito delle potesta’ costituzionali regionali in tema di organizzazione sanitaria. I profili interessati sono quelli che operano sia nelle strutture di intervento diretto che in quelle di supporto, comprendendo anche le Aziende che hanno preso in carico pazienti ed attivita’ a seguito della riconversione delle unita’ operative delle Aziende di primo intervento”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri regionali della Lega Lazio, Pasquale Ciacciarelli, Orlando Angelo Tripodi, Laura Cartaginese, Daniele Giannini e Laura Corrotti.

“Il riconoscimento economico su indicato e’ attribuito ai soggetti che hanno prestato la propria attivita’ dal 10 marzo 2020 al 30 aprile 2020 ed e’ attribuito per l’intero a chi ha prestato la propria attivita’ in almeno 20 turni lavorativi. Il riconoscimento economico e’ differenziato in rapporto al livello di esposizione al rischio, secondo le due fasce di seguito specificate, correlate alla funzione e attivita’ svolta dalla struttura di appartenenza, indipendentemente dal profilo/qualifica rivestiti, e cosi’ distinte: Fascia A – COVID “rischio elevato” € 1.000,00; Fascia B – COVID- “rischio medio” € 600,00.”

“Orbene, nelle due fasce di rischio, inspiegabilmente, non sono state considerate anche ulteriori categorie professionali, personale che, soprattutto quello ospedaliero, e’ esposto ogni giorno al rischio di contagio, forse ancora di piu’ per il fatto stesso che deve assistere in urgenza pazienti apparentemente in buone condizioni generali, ma che potrebbero essere portatori e ai quali non e’ stato eseguito alcun tampone. Si tratta di una evidente iniquita’ ed ingiustizia che non riconosce il giusto ruolo di rischio, vissuto in questo particolare periodo di emergenza Covid, anche da altre categorie sanitarie, al pari di altri colleghi. Per tutti questi motivi, il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli ha chiesto, con una lettera sottoscritta da tutto il gruppo regionale della Lega, che la Regione riconsideri la propria decisione ed inserisca, in una delle due categorie di rischio A o B, anche la categoria anzidette”, concludono.