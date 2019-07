Lega: la pacchia è finita, bene gli sgomberi

Roma – La Lega del Lazio contro Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione. Argomento di scontro sono gli sgomberi. Per il capogruppo leghista della Regione Lazio, e gli altri due consiglieri del Carroccio, Laura Corrotti e Daniele Giannini, “la legalita’ e’ prioritaria su qualsiasi abusivo e occupante, politicamente coccolati da sempre dalla sinistra romana perche’ sono un bacino elettorale? Finalmente la pacchia e’ finita sia per le occupazioni sia per i campi rom grazie al ministro dell’Interno Matteo Salvini! Gli italiani sono stufi e arrabbiati, basta con queste difese senza senso. Perche’ l’assessore Valeriani non prova a vivere vicino ad un immobile occupato?’.