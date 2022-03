Lega, Licopodio: solidarietà a Vigili aggrediti in via di Salone

Roma – “Ennesima aggressione ai danni della Polizia locale di Roma Capitale da parte dei rom del campo di via di Salone. L’ultimo di una serie di atti violenti che trovano la loro matrice in questo insediamento. Mi farò promotore, come consigliere di maggioranza, di richiedere immediatamente un sopralluogo sul posto e un Consiglio straordinario. È ora di chiudere questo agglomerato di illegalità nel VI municipio”. Lo dichiara in una nota Emanuele Licopodio, capogruppo Lega Salvini Premier nel Municipio Roma VI – ‘Le Torri’. (Agenzia Dire)