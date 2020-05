Lega: mezzi Cotral non rispettano misure sicurezza

Roma – “Dopo molteplici segnalazioni da parte dei lavoratori, abbiamo oggi fatto un sopralluogo al capolinea bus Cotral Anagnina dove ancora non sono state prese le dovute misure di sicurezza necessarie al contrasto della diffusione del contagio da Covid-19. Abbiamo potuto quindi notare la totale assenza di contrassegni: nessuno dei marker rossi utili ad indicare i posti che non possono essere occupati in nessun caso, tantomeno quelli blu che indicano i posti che possono essere utilizzati e necessari per viaggiare in tranquillita’. Una Fase 2 iniziata male, da rivedere totalmente e che non puo’ prescindere dalla sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. Invitiamo, dunque, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a richiamare immediatamente l’azienda Cotral sui comportamenti da adottare all’interno dei propri mezzi pubblici!”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri regionali della Lega Laura Corrotti e Daniele Giannini.