Lega: nostri dubbi su Monte Carnevale fondati, stop a discarica

Roma – “La sospensione da parte del Consiglio di Stato dell’AIA concessa il 27 dicembre dalla Regione alla New Green rappresenta una grande vittoria da parte del comitato Valle Galeria Libera e di chi come noi si era speso in tutte le sedi Istituzionali, dai Municipi, alla Regione Lazio e anche dal Senato, per mettere in luce tutte le incongruenze di questo procedimento con enormi ricadute sui territori gia’ martoriati per 30 anni da servitu’ ambientali. Si volti pagina su una gestione deficitaria del ciclo dei rifiuti da parte della Regione e auspichiamo ora che il sindaco Raggi, che ha sempre discriminato il nostro territorio valutandolo come la discarica di Roma, la smetta ora e pensi seriamente a come affrontare il problema rifiuti”. Cosi’ in un comunicato il senatore Lega William De Vecchis, il consigliere Lega Regione Lazio Laura Corrotti, il consigliere Lega al Municipio XII Giovanni Picone e il gia’ capogruppo al Municipio XI Daniele Catalano.