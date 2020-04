Lega: per operatore Ama commozione e cordoglio

Roma – “Commozione e cordoglio per la morte del capo operaio dell’autorimessa Ama di Rocca Cencia. Con grande tristezza apprendiamo la notizia della sua scomparsa dopo venti giorni di ricovero. Il gruppo della Lega in Campidoglio partecipa al dolore della famiglia e dell’azienda per questo lutto. In un momento tanto difficile per tutti coloro che portano avanti servizi essenziali per la nostra Citta’ il nostro pensiero va in special modo a tutti gli addetti di Ama e al loro determinate contributo nell’opera di sanificazione delle strade”. Cosi’ i consiglieri capitolini della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni e Maurizio Politi.