Lega: per riapertura scuole fuori tempo massimo

Roma – “Direttive assenti o giunte fuori tempo massimo, forzature su spazi e normative che stanno creando disagi su mancate riaperture e scuole pollaio. È questo quanto sta accadendo a Roma, in particolar modo nel quadrante Roma Ovest che e’ nel pieno del caos scuola a causa di un Ministro inadeguato e di un Sindaco assente. Abbiamo gia’ denunciato sia al municipio XI che al Municipio XII la situazione in alcuni plessi in cui a causa di lavori strutturali partiti tardi o di aule ancora non sanificate, si teme per la riapertura per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.”

“Il tutto, in un territorio gia’ colpito dalla chiusura di ben cinque scuole private o in convenzione che a causa del mancato sostegno governativo promesso hanno chiuso i battenti con gravi disagi per l’utenza. Un disagio che penalizza le famiglie che non sanno ancora cosa accadra’ nei prossimi giorni”. Cosi’ in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e i consiglieri Daniele Catalano e Giovanni Picone, rispettivamente del Municipio XI e XII.