Lega: piano sblocco opere, Cigs e esenzioni tributi

Roma – “Gli effetti negativi del Coronavirus sull’economia impongono lo sblocco delle opere vitali anche nel Lazio, a partire dalla Roma-Latina alla bretella Cisterna-Valmontone fino al piano di ripascimento della costa alla fermata dell’alta velocita’ a Cassino. La Giunta regionale, in particolare gli Assessori al Bilancio, al Turismo, allo Sviluppo economico, al Lavoro, al Commercio, all’Artigianato e alle Start-up, deve predisporre provvedimenti contenenti la cassa integrazione guadagni in deroga, le esenzioni o la proroga dei tributi al popolo delle partite iva coinvolgendo le associazioni di categoria e i sindacati. Sarebbe una risposta concreta per tutti i comparti trainanti del prodotto interno lordo regionale. Non possiamo permetterci ulteriori ripercussioni all’economia della nostra regione, peraltro in difficolta’ anche prima dell’emergenza”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo e i consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, Daniele Giannini, Laura Corrotti, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli, parlando dell’ordine del giorno presentato nelle scorse ore.