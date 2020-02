Lega: Raggi si faccia giro in città per vedere disastri compiuti

Roma – “Se la Raggi cerca risposte riguardo il suo vergognoso mandato? Le basterebbe fare un giro in citta’. Magari prendendo la metro in una delle poche fermate funzionanti per poi risalire in una via a piacere, districandosi tra cestini per le carte stracolmi, cumuli di spazzatura, olezzi nauseabondi, cassonetti rivoltati, topi, gabbiani e cinghiali. Le consigliamo anche di rilassarsi in uno dei parchi della capitale completamente abbandonati, con l’erba alta un metro e i giochi per i bambini, sporchi e devastati.”

“Le basterebbe fare un giro per le periferie ma le consigliamo di prendere la macchina perche’ se decidesse di andare in autobus potrebbe aspettare anche ore o non arrivare proprio. Non servono i sondaggi per capire i disastri che ha fatto. Basterebbe girare per Roma. Ma capiamo che anche questo per la Raggi risulta molto difficile”. Lo dichiarano Claudio Durigon e Francesco Zicchieri, rispettivamente coordinatore di Roma e provincia e coordinatore del Lazio della Lega.