Lega: Regione Lazio per farmacisti deve passare da parole a fatti

Roma – “I farmacisti sono sprovvisti dei dispositivi di protezione adeguati e sono esposti al contagio del coronavirus, come testimoniano purtroppo i decessi degli ultimi giorni. Pertanto la Regione Lazio e il governo si attivino immediatamente per tutelare tutti gli operatori in prima linea, passando dalle parole ai fatti anche attraverso un accesso prioritario per i tamponi”. È quanto afferma Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore regionale del partito nel Lazio.