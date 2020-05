Lega: Tulumello premiato, in Regione Lazio chi sbaglia non paga

Roma – “Nicola Zingaretti punta ancora su Carmelo Tulumello, direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, nonostante le mascherine fantasma, il buco di oltre 14 milioni di euro per le polizze false e le societa’ inadempienti. Siamo su ‘Scherzi a parte’? Una ciliegina sulla torta che grida vendetta. Chi sbaglia non paga in Regione Lazio?”. Cosi’ in un comunicato il gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio sulla nomina di Tulumello a delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilita’ speciale previsti dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020.