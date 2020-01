Lega: va subito rimossa dirigenza scuola

Roma – “La Lega non e’ per una scuola classista ma si rifa’ al terzo articolo della nostra Costituzione per il quale il compito dell’istituzione scolastica e’ quello di insegnare ai ragazzi che sono tutti uguali, senza alcuna distinzione di sorta. Per questi motivi siamo allibiti dinanzi a quanto pubblicato dal sito dell’Istituto Comprensivo di via Trionfale a Roma il quale ha fornito, al contrario, un ‘presunto’ spaccato sociologico dal tenore classista e discriminatorio”. E’ quanto dichiarano, in una nota congiunta, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, il coordinatore del XIV municipio della Lega, Fernando Urciuolo, e il coordinatore del XV municipio, sempre Lega, Andrea Nardini.

“La dirigenza dell’Istituto dovrebbe essere rimossa in blocco e allontanata immediatamente per aver avallato una pubblicazione in cui si evince chiaramente che attraverso l’estrazione sociale avviene poi la ripartizione degli studenti nelle varie sedi scolastiche”. E Non esistono, per noi- concludono- ‘figli dell’alta borghesia’ e ‘figli minori’. Esista un’unica scuola, unici studenti, pari opportunita’ e uguale dignita’”.