Lega: Zingaretti in tilt come sito FareLazio

Roma – “La giunta Zingaretti ha promesso zero burocrazia e un’autocertificazione per garantire liquidita’ alle imprese, invece da questa mattina il sito farelazio.it e’ solo ricco di malfunzionamenti nonostante la Regione si sia vantata di aver messo in piedi uno strumento flessibile e funzionale”. Cosi’ il capogruppo e i consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, Laura Corrotti, Daniele Giannini, Pasquale Ciacciarelli e Laura Cartaginese. “Siamo sulla falsariga dei disagi avvenuti sul sito Inps con una portata inferiore di richieste- aggiungono i consiglieri- È palese l’assenza di programmazione emersa anche con i problemi legati alla richiesta della Cassa integrazione tramite pec. Insomma, un’altra beffa colpisce le imprese laziali che chiedono un sostegno reale, concreto e rapido nel tentativo di salvaguardare i sacrifici di una vita. Alla faccia del Click Day programmato per il 20 aprile, si intervenga subito sulla quotidianita’”, concludono i consiglieri del Carroccio.