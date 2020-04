Lega: Zingaretti riferisca, Tulumello sta mentendo

Roma – “Perche’ Carmelo Tulumello non ha proferito parola il 20 aprile nella Commissione Bilancio-Protezione Civile? Come mai il direttore della Protezione civile scappa dalle nostre domande e nega a Le Iene il preventivo vantaggioso della Exor, piu’ basso di 1,07 euro per le FFP2 e di 1,37 per le FFP3, rispetto a quello di Ecotech? E ancora, ci sono altre societa’ inadempienti sulla fornitura dei dispositivi di protezione individuale? Insomma Tulumello mente come il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori sulle polizze garanzia emesse dalla Seguros Dhi-Atlas e non dalla Itc Broker? Si governa cosi’ una Regione? Nicola Zingaretti venga subito in aula”. Cosi’ il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi.