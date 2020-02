Lega: Zingaretti si veste da occupante dopo morosità Pd

Roma – “Dopo le morosita’ del Pd sui locali Ater, su cui abbiamo acceso i riflettori, Nicola Zingaretti si veste da occupante e fiancheggia l’illegalita’ prendendo a calci le migliaia di cittadini che hanno diritto ad un alloggio popolare, scippato da chi ha preferito usare la forza o rivolgersi ai delinquenti. È davvero preoccupante questa gestione folle della cosa pubblica, soprattutto dalla seconda forza di governo con l’avallo di parte dei 5 Stelle in linea con gli ordini del giorno per lo stop agli sgomberi in Assemblea capitolina”. Lo dichiara in una nota il gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio dopo l’approvazione della proposta di legge sulla Semplificazione.

“Inseguiremo ovunque Zingaretti, incapace di metterci la faccia, sulla porcata delle case popolari, perche’ l’emergenza abitativa necessita di una programmazione seria e concreta dall’amministrazione regionale- aggiunge il gruppo della Lega- Nonostante il bavaglio in Consiglio regionale, noi sosterremo le proteste dei cittadini onesti invitandoli alla prossima seduta. Zingaretti ne dovra’ fare i conti”.