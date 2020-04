Legambiente: Ztl aperte per tutto 2020? Raggi deve smentire

Roma – “A Roma sembra che si faccia avanti l’ipotesi ZTL aperta per tutto il 2020, gia’ paventata nelle scorse settimane, smentita e poi ripresa da piu’ parti in Campidoglio: contro il provvedimento l’opposizione di Legambiente”. E’ quanto si legge in una nota di Legambiente Lazio.

“Verso la fase2, dal Campidoglio abbiamo ascoltato tante parole su nuove ciclabili, percorsi pedonali o micromobilita’ e poi si ipotizzerebbero auto private ovunque con la ZTL aperta, la peggior risposta possibile alle nostre richieste e ai cittadini- dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio- invece di approfittare per cambiare completamente la mobilita’ romana, si andrebbe a puntare su una soluzione vecchia, anti-ambientale e inefficace. Abbiamo scritto alla sindaca pochi giorni fa, come a tutti i sindaci delle citta’, per chiedere di osare in procedimenti straordinari verso le prime fasi della riapertura, attuando cinque misure per ripensare la mobilita’ post COVID19: sicurezza sui mezzi pubblici, piu’ persone in bici e percorsi ciclabili nuovi, rafforzare sharing mobility ZTL e strisce blu, aiutare i cittadini a rottamare l’auto e scegliere la mobilita’ sostenibile, smart working e nuovi piani per una distribuzione green delle merci”.

“Chiediamo alla sindaca- conclude- un’immediata smentita di questa ipotesi, ma se fosse confermata l’idea di apertura per tutto l’anno della ZTL, sarebbe assurda, in controtendenza con quanto accade in altre citta’ e capitali e un’incredibile occasione persa per ripensare Roma e la sua mobilita’, da parte di un’amministrazione che continua a prendere provvedimenti ambientalisti a chiacchiere e fare l’esatto contrario”.