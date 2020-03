Lemmetti: 1.5 mln per Dpi, gel e sanificazioni

Roma – “Roma sta affrontando con strumenti eccezionali l’emergenza coronavirus. La Giunta capitolina ha approvato un prelievo di 1,5 milioni di euro dal fondo di riserva dell’ente, che viene per legge utilizzato solo in via straordinaria. Abbiamo dovuto ricorrere a questo anticipo per assicurare le misure di prevenzione dell’emergenza da Covid-19 per il personale: altre mascherine per gli agenti di Polizia locale, ulteriore gel disinfettante per le strutture e provvedere alla sanificazione degli uffici. Una parte sara’ impiegata per sanificare i centri sociali per gli anziani. Sono state completate invece le pulizie nei nidi e scuole d’infanzia in vista dell’apertura dopo il periodo di chiusura per il coronavirus”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Bilancio di Roma Capitale, Gianni Lemmetti.

“La Giunta si e’ riunita in videoconferenza. Oltre 936mila euro serviranno in particolare per i dispositivi di protezione dei vigili, del personale della protezione civile e dei servizi demografici che sta espletando servizi incomprimibili per le esigenze della cittadinanza- prosegue Lemmetti- Il restante anticipo e’ destinato ai servizi di sanificazione e alla soluzione alcolica per la disinfezione delle mani”.