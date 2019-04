Lemmetti: Atac non produce debito, abbiamo soldi per riparare scale mobili e far ripartire metro

Roma – “L’Atac al momento non sta producendo debito, mi sembra un bel risultato”. Cosi’ Gianni Lemmetti, assessore al Bilancio di Roma Capitale, nel corso del programma Lavori in corso in onda su Radio Radio e Radio Radio Tv. Rispetto al problema delle scale mobili Lemmetti ha poi risposto: “l’ipotesi e’ che ci fossero delle non conformita’ sulla manutenzione delle scale mobili”.

“Poi e’ chiaro che tutto e’ al vaglio di tutte le inchieste interne di Atac -spiega Lemmetti-. Dolose o colpose? Non ho elementi per rispondere, mi piacerebbe averne perche’ significherebbe che avremmo gia’ trovato la causa. Alla fine si conosceranno ma noi non possiamo tenere le scale mobili in quelle condizioni in attesa che vengano identificati i responsabili. Occorre intervenire, e i soldi per farlo ci sono, per rimettere in funzione la metropolitana”.