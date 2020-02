Lemmetti: bilancio Ama 2017 arriva i primi di marzo

Roma – “Ama ha bilanci in utile per il 2015 e il 2016, siamo in attesa di ricevere il progetto di bilancio corredato della relazione dei sindaci e delle societa’ di revisione che dovrebbe arrivare ai primi di marzo. Gli uffici sono gia’ tutti allertati nel concludere l’istruttoria sull’analisi del bilancio 2017”. Lo ha detto l’assessore al Bilancio e alle Partecipate di Roma Capitale, Gianni Lemmetti, durante la sua relazione in occasione della seduta tematica dell’Assemblea capitolina sulle aziende partecipate del Campidoglio.