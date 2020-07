Lemmetti: in manovra anche 100 mln per lodo Ama-Colari

Roma – “Abbiamo approvato in Giunta l’emendamento con cui aumentiamo le risorse complessive di 128 milioni di euro e quindi portiamo a 1,4 miliardi l’ammontare delle somme per la fase di post-emergenza. E’ un impegno per la mobilita’ pubblica, aumentiamo di 27,7 milioni di euro le risorse per potenziare la flotta di Atac con l’acuisto di 82 nuovi autobus, 733mila euro sono le somme per la mobilita’ intermunicipale che si aggiungono ai 7,6 milion di euro gia’ presenti in variazione. Confermiamo il supporto alle aziende pubbliche per problemi che si sono creati in passato e inseriamo 100,4 milioni di euro per il lodo Colari, giunto a definizione con la Corte europea di Giustizia: preleviamo dal fondo e mettiamo a disposizione del dipartimento le somme che consentono l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza della discarica”. Lo ha detto l’assessore al Bilancio di Roma Capitale, Gianni Lemmetti, illustrando la variazione da 1,4 miliardi di euro al previsionale 2020-2022 del Campidoglio.