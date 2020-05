Leobruni: invece di attaccare Alfonsi, Diario pulisca parchi

Roma – “Con l’assurdo attacco del presidente della commissione Sport del Campidoglio Angelo Diario contro la presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi ancora una volta si cerca di mettere un freno a chi lavora sensatamente per tenere al centro del dibattito il rapporto con le famiglie, il sistema educativo e quello scolastico e soprattutto i bambini. Diario invoca report inutili, che dovrebbe gia’ avere, sulle aree all’aperto di scuole e parchi da mettere a disposizione delle associazioni. Ci domandiamo dove sia stato in questi 4 anni per non conoscere la situazione penosa in cui versano parchi e aree verdi scolastiche abbandonate da questa amministrazione e oggi perse sotto un metro d’erba. Prenda sul serio la richiesta delle famiglie e quella soprattutto dei bambini di poter al piu’ presto tornare in sicurezza nei nidi, scuole dell’infanzia e centri estivi e non faccia perdere altro tempo a nessuno mentre e’ urgente avviare subito i lavori per ripulire i parchi e i cortili delle scuole”. Cosi’ in un comunicato la responsabile Scuola del Pd Roma Annarita Leobruni.