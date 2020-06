Leodori: 7.400 mutui rinegoziati da Comuni cosa positiva

Roma – “Grazie a una vasta operazione messa in atto da Cassa Depositi e Prestiti ben 233 enti territoriali del Lazio hanno avuto la possibilita’ di rinegoziare i propri mutui e di ridurre il carico, riuscendo cosi’ a liberare risorse per decine di milioni di euro. Nel Lazio sono stati rinegoziati ben 7.400 mutui per un debito residuo complessivo di 5,8 miliardi. L’adesione forte di Comuni, Province e degli enti territoriali ha portato a liberare risorse per 150 milioni di euro che sono senza dubbio preziosi per le casse degli enti in un momento complesso come e’ quello che stiamo vivendo”. Cosi’ in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.