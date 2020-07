Leodori: bene istituzione Giornata Vittime Forze di Polizia

Roma – “L’unanimita’ del voto nella Commissione Affari Costituzionali del Consiglio regionale sulla proposta di legge che istituisce la giornata dedicata alle vittime delle forze di polizia e’ una bella testimonianza di condivisione di valori con cui si rende omaggio a chi e’ caduto per mano del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalita’. Un doveroso tributo alle donne e agli uomini caduti nell’adempimento del proprio dovere. Confido che l’Aula esprimera’ uguale condivisione e unita’ su questa proposta di legge che individua come data il 29 ottobre, giorno in cui, 29 anni fa, venne istituita la Divisione Investigativa Antimafia nata su input di Giovanni Falcone”. Cosi’ in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.