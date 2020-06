Leodori: buon lavoro a Presidente Corte d’Appello Meliadò

Roma – “Desidero formulare le mie felicitazioni al dottor Giuseppe Meliadò per il suo nuovo prestigioso incarico alla guida della Corte d’Appello di Roma. Al neo presidente i migliori auguri di buon lavoro”. Lo scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in merito al voto unanime del plenum del Csm che ha approvato la delibera della V Commissione del Consiglio dando via libera alla nomina del dottor Giuseppe Meliado’ alla presidenza della Corte d’Appello di Roma.