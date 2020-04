Leodori: Buoni spesa problematici a Roma? Potevano chiamarci

Roma – “Per il ‘buono spesa’ la Regione ha stanziato 21 milioni di euro, di cui 7 destinati a Roma Capitale. Siamo sempre a disposizione dei comuni per richieste di chiarimento, pensiamo di aver trasmesso un modello semplicissimo, addirittura con richiesta e segnalazione anche telefonica ai servizi sociali per lo stato di difficolta’ di una famiglia: un’idea piu’ semplice di questa non ce l’avevamo”. Cosi’ il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha replicato ad alcune critiche provenienti dal Campidoglio sull’attuazione del cosiddetto ‘Buono spesa’.

“Le perplessita’ del Comune erano riferite a una bozza di delibera precedentemente fatta ma che abbiamo modificato dietro i consigli di alcuni consiglieri regionali che conoscono la citta’, proprio per semplificare l’erogazione anche per comuni grandi come Roma- ha aggiunto Leodori- Tutti i comuni hanno cominciato a spendere i soldi regionali perche’ li hanno ritenuti piu’ semplici di quelli nazionali e, se ci sono difficolta’, prima di scrivere c’e’ tutta la struttura regionale a disposizione per sciogliere ogni dubbio di erogazione facile, semplice e immediata di questa misura adottata per mantenere tenuta sociale del sistema che rischia di essere messo a dura prova”.