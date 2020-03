Leodori: a Comuni 60 mln, facciamo spesa a chi non ce la fa

Roma – “Dopo il progetto ‘Pronto Cassa’ destinato alle aziende e alle partite Iva della nostra regione, mettiamo in campo il piano per i Comuni e le famiglie che non riescono a fare la spesa. Venti milioni di euro di cui 8 a Roma”. Lo scrive in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori in merito al piano ‘Ticket Veloce’ che e’ stato messo a punto dalla giunta Zingaretti. “A questi si aggiungeranno i circa 40 milioni stanziati direttamente dal governo per un totale di 60 milioni per aiutare le persone, i cittadini, i nuclei familiari in difficolta’ nel sostenere le spese per l’acquisto dei beni alimentari. Dobbiamo tenere insieme le nostre comunita’, garantire dignita’ a tutti e sostenere chi rischia di rimanere schiacciato dagli effetti del coronavirus. Combattiamo- conclude Leodori- anche un’altra guerra, quella contro la pandemia economica, e nessuno si trinceri dietro la burocrazia, sarebbe un crimine”.