Leodori: con regole distanziamento solo 9 ragazzi in classe

Roma – “Trasporti e scuola sono i due settori dove il modello di distanziamento e’ piu’ complicato da fare girare”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, parlando nel corso della tavola rotonda ‘Far ripartire l’Italia: il punto di vista di Roma e Milano’. In particolare, per quanto riguarda la scuola e la presenza degli alunni nelle classi: “Su una media di 35 mq delle nostre aule, potremmo tenere tra gli otto e i nove ragazzi. Questo e’ un altro modello che non riusciamo a immaginare come fare funzionare- ha aggiunto Leodori- Con tutto il tema che ne consegue rispetto alla formazione e alla capacita’ dei ragazzi di recepire nuovi strumenti formativi.”

“Questo deve preoccupare tutte le istituzioni per capire come riavviare nel piu’ breve tempo possibile un modello di utilizzo delle nostre scuole che da un lato garantisca al meglio la formazione dei nostri ragazzi e dall’altro gli dia la possibilita’ di rimanere in sicurezza. Siamo nel dilemma su quale strada intraprendere: dobbiamo da una parte riattivare piu’ attivita’ possibili, dall’altro in tutti noi e’ diffusa la consapevolezza che se dovesse rialzarsi la curva del contagio sarebbe difficile contrastarla con le stesse armi di questa prima fase”.