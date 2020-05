Leodori: condanna per aggressione troupe Striscia a Ceccano

Roma – “Piena condanna per la grave aggressione subita da una troupe di Striscia la Notizia. Un episodio incredibile ai danni della libera informazione. Grazie ai carabinieri per il pronto intervento che ha evitato conseguenze peggiori”. Lo scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori in merito all’aggressione subita oggi pomeriggio a Ceccano (Frosinone) da una troupe di Striscia la Notizia.