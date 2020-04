Leodori: distribuiti 475mila Dpi, siamo oltre fabbisogno Regione Lazio

Roma – “Oggi, e da almeno piu’ di due settimane questi sono i numeri, sono in distribuzione 102.700 mascherine chirurgiche, 33.400 mascherine FFP2, 2.600 FFP3, 5.150 camici impermeabili monouso, 1.150 tute idrorepellenti, 5.800 calzari e 324.300 paia di guanti. Questa e’ la distribuzione dei dpi odierna e tutti i giorni garantiamo grosso modo questi quantitativi che sono ampiamente al di sopra del fabbisogno regionale, per fare in modo che magazzini e farmacie delle Asl possano avere riserve in caso di emergenze”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, nel corso di una conferenza stampa. “Questa distribuzione e’ relativa esclusivamente al servizio sanitario pubblico e, qualora ne facessero richieste perche’ carenti, alle strutture private convenzionate- ha concluso Leodori- Questa distribuzione risponde ampiamente alle richieste che pervengono dai territori”.