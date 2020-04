Leodori: durante fase 2 virus dovremo andare a cercarlo

Roma – “Nella fase due dobbiamo andare a cercare il virus, non aspettare che emerga da solo e attrezzarci sul territorio per individuarlo perche’ la sfida la vinciamo li'”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, parlando nel corso della tavola rotonda ‘Far ripartire l’Italia: il punto di vista di Roma e Milano’. “Contrasteremo il virus – ha spiegato Leodori – se individueremo i nuovi contagi nella maniera piu’ rapida possibile, tracciandoli, isolandoli e individuando tutte le persone che sono venute a contatto col nuovo contagiato”. Il vicepresidente ha anche sottolineato che “in questa pandemia Roma e’ stata la sorpresa positiva dell’espansione del virus. Il fatto di essere venuti a contatto, il 28 gennaio, con due positivi che venivano dalla Cina ci ha permesso di alzare le antenne in anticipo rispetto al resto del paese”.