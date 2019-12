Leodori: Europei 2022 occasione grande per Roma

Roma – “Grazie alla Regione Lazio, alle istituzioni, alla Fin e al Governo, Roma sara’ la Capitale europea del nuoto del 2022. I Campionati europei saranno un grande evento, una straordinaria occasione per la Capitale, la sua provincia, il Lazio per innovare la rete degli impianti, per l’occupazione e per le energie positive che porteranno turisti e sportivi da tutta Europa”. Cosi’ Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio, commenta l’assegnazione a Roma degli Europei di nuoto del 2022.