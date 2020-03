Leodori: grazie a chi con fatica alza saracinesca

Roma – “Grazie a chi con non pochi sacrifici ogni giorno ci offre un servizio vitale, grazie a chi alza la saracinesca, alla dedizione di tutti voi”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, pubblicando il video di alcuni dipendenti di un supermercato che oggi hanno aderito all’iniziativa #laradioperlitalia cantando l’Inno di Mameli, rispondendo cosi’ anche a chi in queste ore sta criticando la riduzione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e dei supermercati. “I cittadini- aggiunge Leodori- sanno che avete diritto ad ogni tutela, diritto di tornare a casa usando i mezzi pubblici che come sappiamo hanno subito una forte riduzione anche di orari, che avete il dovere di accudire un figlio che in queste settimane non puo’ andare a scuola, che in alcuni casi- conclude Leodori- supplite a un collega purtroppo malato. Uniti ne usciamo! #usiamolatesta”.