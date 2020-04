Leodori: nel Lazio parrucchieri riaperti prima del 1 giugno

Roma – Parrucchieri e centri estetici nel Lazio molto probabilmente apriranno prima dell’1 giugno, come disposto dall’ultimo dpcm. “Quello dei parrucchieri e dei centri estetici e’ uno dei temi piu’ complessi da dovere affrontare. Non credo che regioni come la nostra, con il nostro indice di contagio, dovranno attendere l’1 giugno come da previsione iniziale del governo”, ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, parlando in commissione regionale Sviluppo Economico. “Su quelle realta’ economico-produttive la cui apertura non e’ prevista per il 4 maggio, le regioni dal 4 inizieranno un confronto quotidiano col governo per verificare come procedono le aperture del 4 e capire se possono esserci aperture differenziate- ha aggiunto Leodori- Tra mercoledi’ e giovedi’ riusciamo a capire che accelerazioni possiamo fare”.