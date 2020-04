Leodori: no fughe in avanti su aperture attività

Roma – Sulla riapertura delle attivita’ commerciali “non ci saranno fughe in avanti non concordate col Governo almeno fino al 4 maggio. Poi ci sara’ un confronto costante con il governo per capire come accelerare le aperture nelle regioni che hanno un minore rischio di contagio. Ci sono alcune zone del paese con indici di contagio piu’ alto e altre pari allo zero e sarebbe strano tenerle ancorate alla stessa rapidita’”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, parlando in commissione regionale Sviluppo Economico. “Le ordinanze che avevamo effettuato scadranno il 3 maggio e non ne prorogheremo nessuna, ad iniziare dall’apertura degli esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande- ha spiegato- Si sta valutando solo la possibilita’ di chiudere eventualmente le aperture h24 visto che i trasporti termineranno alle 23.30. Le ordinanze su eventuali disposizioni le valuteremo dopo il 4”.