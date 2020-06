Leodori: per Termini-Giardinetti 220 mln da Mit, ora sburocratizzare tutto

Roma – “Il decreto del ministro Paola De Micheli per la linea Termini, Giardinetti-Tor Vergata per 220 milioni di euro e’ strategico e rappresenta di fatto l’apertura della Fase 3 per Roma e il Business Plane del Lazio. La linea diventa fondamentale per un’area importante della Capitale, per il polo Universitario di Tor Vergata e il Policlinico. Nel Piano del Lazio le infrastrutture e la mobilita’ sostenibile rappresentano punti strategici fondamentali per disegnare una nuova regione. Ora e’ necessario correre e sburocratizzare tutto”. Cosi’ in un comunicato il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.