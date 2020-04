Leodori: ringrazio Carabinieri, per 2mila over 75 pensione a casa

Roma – “Desidero rivolgere all’Arma dei carabinieri il profondo ringraziamento per il servizio essenziale che insieme a Poste Italiane fornira’ alle persone sole oltre i 75 anni d’eta’”. Lo scrive in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori. I pensionati potranno contattare il numero verde 800556670 messo a disposizione da Poste o chiamare la piu’ vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni. “Grazie ai carabinieri anche a Roma e nel Lazio sara’ attivato il servizio di consegna a domicilio della pensione per circa 2mila persone che vivono sole e hanno almeno 75 anni. Grazie al comando generale dell’Arma e a Poste- conclude Leodori- per questo straordinario servizio, ora piu’ che mai i cittadini hanno bisogno di essere protetti”.