Leodori: ringrazio De Rossi e tutti quelli che donano sangue

Roma – “Un profondo grazie a Daniele De Rossi e a Sarah Felberbaum per la loro sensibilità. Prendiamo esempio da loro e dai tanti che in queste ore sono scesi in campo per donare il sangue #SaluteLazio”. E’ quanto scrive sulla Pagina Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, postando il video dell’ex campione della Roma e della moglie che questa mattina hanno donato il sangue all’ospedale San Camillo.