Leodori: ringrazio magistrati e polizia per lavoro svolto per tutela legalità

Roma – “Una nuova straordinaria operazione, un altro duro colpo al malaffare dei clan della ‘Ndrangheta a Roma e nella sua area metropolitana a conferma di quanto le mafie sono riuscite a penetrare e prendere in mano parte dell’economia della Capitale”. Lo scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

“L’azione della magistratura, in particolare la Divisione anticrimine e la questura di Roma che hanno condotto questa straordinaria indagine- conclude Leodori- vanno sostenute e in ogni modo perche’ la tutela della legalita’ deve essere innanzitutto un’azione preventiva, a volte difficile, ma che non puo’ essere lasciata soltanto a inquirenti e forze di polizia”.