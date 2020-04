Leodori: ringrazio Mattarella per preziose parole speranza

Roma – “Grazie Presidente per il suo esempio, per ricordare ogni giorno, e non solo oggi, qual e’ lo ‘spirito che onora la Repubblica’, grazie per il suo appello all’unita’ e alla solidarieta’ e per le preziose parole di speranza rivolte a tutti gli italiani: ‘insieme possiamo farcela e lo stiamo dimostrando’ #25Aprile”. E’ quanto scrive sulla sua Pagina Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, postando la foto che ritrae il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, solo all’Altare della Patria per le celebrazioni del 75° Anniversario della Festa della Liberazione.