Leodori: ringrazio Polizia per omaggio a Spallanzani

Roma – “Unita’ e umanita’! Grazie alla polizia di Roma, e alle forze dell’ordine per aver voluto portare un emozionante ‘abbraccio’ ai medici e infermieri che sono in prima linea al servizio dei cittadini. Vinciamo tutti insieme, usando cuore e testa!”. Lo scrive sulla sua Pagina Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, postando il video che ritrae l’omaggio della Polizia locale di Roma, con sirene spiegate e agenti sull’attenti per salutare medici dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.