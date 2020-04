Leodori: su trasporti Regione Lazio farà ordinanza

Roma – La Regione Lazio si prepara ad attuare la ‘Fase 2’ e sul tema del trasporto pubblico “faremo un’ordinanza che tende a mantenere il distanziamento sociale con delle deroghe rispetto al numero di passeggeri, che possono arrivare fino al 50% dell’omologazione dell’autobus con l’obbligo di mascherina a bordo”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, parlando nel corso della tavola rotonda ‘Far ripartire l’Italia: il punto di vista di Roma e Milano’. Il provvedimento conterra’ anche altre disposizioni, tra cui “attuare tutte le misure di protezione, compresi i gel disinfettanti alle stazioni e ai punti di stallo degli automezzi e delle persone”.

Tutto cio’ “consapevoli- ha proseguito Leodori- che l’attuazione della stessa ordinanza sara’ problematica, pur avendo idea di continuare a mantenere lo smart working in maniera diffusa e un minimo di scaglionamento in piu’ rispetto al passato. La societa’ dovra’ abituarsi a questa differenziazione di orario ma penso sia pronta a recepire un minimo di cambiamento per contrastare il virus”. Leodori ha sottolineato che “il sistema dei trasporti per girare in sicurezza dovrebbe essere triplicato rispetto ai normali standard. Se dovessimo applicare alla lettera i dispositivi sul distanziamento sociale avremmo un abbattimento sulla capacita’ del trasporto tra il 70 e l’80%, e’ un modello che non si sostiene per i costi e per le possibilita’ di utilizzo dell’utenza”.

Invece “dobbiamo cercare modelli che facciano funzionare i trasporti in sicurezza, anche ipotizzando orari scaglionati di ingresso sia degli uffici che delle varie attivita’ che riapriranno- ha concluso Leodori- Nel Lazio abbiamo avuto il 10% in piu’ di media delle attivita’ aperte rispetto al resto del paese: mentre in Italia il 29,7% delle aziende ha continuato a opere a pieno regime, nel Lazio e’ stato il 38%. Da lunedi’ avremo circa 500mila nuovi lavoratori che torneranno a essere operativi”.