Leodori: votata legge anticrisi con saldi liberi

Roma – “Il Consiglio, con voto unanime che ho molto apprezzato, ha dato il via libera ad una legge che e’ di fatto un altro strumento antivirus, anti-crisi utile a dare sostegno al settore del commercio a Roma e nel Lazio”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook, il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. “Cade- spiega- il vincolo che impediva ai commercianti di poter fare vendite promozionali a ridosso dell’avvio del saldi, da’ maggiore elasticita’ nella gestione del commercio con l’obiettivo di rilanciare gli acquisti. Stiamo mettendo in campo ogni energia e strumento per evitare che ci sia una pandemia economica, e per essere vicini a chi alza la saracinesca ogni giorno. Grazie al Consiglio, a tutte le forze politiche per la rapidita’ dei tempi con cui hanno discusso e approvato con grande unita’ d’intenti una legge- conclude Leodori- che da’ piu’ forza al potere d’acquisto dei cittadini del Lazio”.