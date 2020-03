Leonori: 21 mln per famiglie in difficoltà

Roma – “La Regione Lazio, con due delibere di giunta approvate oggi su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Welfare ed Enti locali Alessandra Troncarelli, ha stanziato 21 milioni a sostegno delle famiglie che, a causa dell’emergenza dovuta al coronavirus, si trovano in difficolta’ economica. I provvedimenti approvati sono due: ‘Buono Spesa’, che stanzia 19 milioni di euro in favore dei Comuni- 7 milioni destinati a Roma, i restanti 12 agli altri Comuni del Lazio- e poi misure straordinarie per gli enti del terzo settore per 2 milioni di euro.”

“Si tratta di risorse per difendere ed aiutare le fasce piu’ deboli e fragili del nostro territorio, assicurando loro in tempi rapidi e con modalita’ semplici contributi per beni di prima necessita’ e medicinali. Possono accedere alle risorse persone gia’ a carico dei servizi sociali comunali oppure, con semplice autocertificazione, che certificano di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza Covid-19.”

“I comuni potranno erogare i contributi- massimo 100 euro a settimana per il singolo nucleo familiare e 100 al mese per i medicinali- anche attraverso accordi con le catene di distribuzione alimentare, con singoli negozi per il servizio di consegna a domicilio o con realta’ del terzo settore. Un impegno importante della Regione, a fianco dei comuni e delle persone, perche’ nessuno deve esser lasciato solo”. Cosi’ in un comunicato la consigliera regionale del Pd, Marta Leonori.