Leonori: atteggiamento infantile e solite scuse da Raggi

Roma – “Stamattina la sindaca di Roma e’ comparsa in Regione a favore di telecamere accampando le solite scuse sulla gestione dei rifiuti sul nostro territorio. Evidentemente in quasi tre anni e mezzo di consiliatura non ha ancora appreso le competenze dei vari enti, secondo il d.lgs 152/2006 articoli 196-197 e 198. Quello di oggi e’ stato un atteggiamento infantile che non solo svilisce il suo ruolo istituzionale e quello dei Municipi di Roma, ma che tenta goffamente di prendere in giro i cittadini romani. Il tema dei rifiuti, in particolare di Roma, ha bisogno di assunzioni di responsabilita’ e di coraggio. Invece di fare passerelle alla Pisana presenzi nelle varie commissioni regionali, alle quali non si e’ mai presentata, nel consiglio capitolino richiesto dal gruppo del Pd a cui non ha mai partecipato, e anche nel consiglio metropolitano, tutti luoghi dove potrebbe e dovrebbe veramente risolvere il problema. Infine spieghi alla citta’ di Roma per quale motivo Ama non ha ancora ne’ un piano industriale ne’ un bilancio approvato, quest’ultimo manca dal 2017. Virginia Raggi richiama tutti alle proprie responsabilita’, ma questo messaggio dovrebbe rivolgerlo prima a se stessa. La Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti, martcome ha giustamente sottolineato l’assessore Valeriani, ha assolto tutti i compiti che le spettavano”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale dem Marta Leonori.