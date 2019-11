Leonori: bene legge per percorso consumo consapevole

Roma – Oggi il Consiglio regionale del Lazio ha approvato il Programma Triennale di attuazione della Legge regionale 6/2016 concernente le Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, legge che ha come finalita’ quella di promuove e riconoscere la piu’ ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nella loro veste di consumatori e utenti di beni e servizi. Un Programma strategico di particolare importanza, che individua gli ambiti prioritari d’intervento e gli obiettivi da perseguire, elaborato in accordo con il Crcu, il Consiglio regionale dei Consumatori e degli Utenti che raggruppa le principali associazioni che si occupano di tutela dei consumatori.

“Un’intensa attivita’ di informazione, percorsi adeguati di formazione, promozione di scelte di consumo consapevole, tutela del diritto alla salute e modelli di vendita sostenibili: sono alcuni degli obiettivi che il Piano individua e per i quali pone in essere una serie di azioni che intendono fornire ai consumatori, soprattutto a quelli piu’ esposti, perche’ piu’ deboli o scarsamente scolarizzate- commenta la consigliera democratica Marta Leonori, che ha seguito con attenzione tutto l’iter- Il piano prevede strumenti di tutela dei cittadini, nella loro veste di attori del mercato, quali informazioni, dati, elementi conoscitivi o suggerimenti, e che gli permettano di effettuare scelte consapevoli e responsabili e strumenti di difesa in caso di disservizi”.

“L’approvazione di questo Piano triennale di interventi costituisce un importante passo avanti per poter avviare azioni concrete per la consapevolezza e la tutela dei cittadini. Un impegno per promuovere e garantire la piu’ ampia partecipazione alle decisioni delle istituzioni e alla definizione delle politiche in materia di tutela dei consumatori”, conclude la consigliera Leonori