Leonori-Capriccioli: per linea guida Peba ok in commissione

Roma – “Oggi la Commissione Mobilita’, Trasporti e Lavori Pubblici ha dato parere favorevole alla delibera della Giunta Regionale presentata dall’Assessore Mauro Alessandri sulle linee guida per la redazione, da parte dei Comuni del Lazio, dei PEBA, i Piani di Eliminazione Barriere Architettoniche. Con le linee guida, che avevamo previsto in un emendamento presentato lo scorso anno e che ci ha visti collaborare con l’Associazione Luca Coscioni, i comuni avranno uno strumento in piu'”. Cosi’ in una nota i consiglieri regionali Marta Leonori (Pd) e Alessandro Capriccioli (+Europa Radicali).